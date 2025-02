Reprodução: Instagram Elisângela Colodeti

Elisângela Colodeti , conhecida por ser a apresentadora do Jornal Band News , foi demitida pela emissora. Além do cargo, que ocupa desde 2021 quando chegou, a profissional também era editora-chefe da atração.



Antes desse período, a jornalista trabalhou de 2007 a 2017 na Globo Minas. Um dos motivos de sua saída foi por conta do horário em que suas atividades começavam: no início do dia. Como titular do Bom Dia Minas nos 10 anos que ficou na emissora global, Colodeti se queixava de sua rotina.

"Foram muitos anos acordando às 3 e pouca da manhã. Muuuuuito esforço. Não deu pra mudar de horário, e chegou a hora de me despedir. Virão novos projetos, novos caminhos", revelou ela no momento que trocou de emprego.

Para ocupar o lugar de Elisângela, a Band optou pelo jornalista Lucas Catta Prêta. Ele é o atual chefe de redação e apresentador da TV Band Minas. Além disso, nos dias que a ex-colega não poderia comandar o Jornal Band Minas, o profissional a substituía.

Em suas redes sociais, Colodeti disse que "em breve" entrará em detalhes a respeito da demissão.