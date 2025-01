Reprodução Cena do filme 'Ainda Estou Aqui'

Fernanda Torres foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz pela atuação no filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles. A premiação, marcada para o dia 2 de março, em Los Angeles (EUA), também reconheceu o longa com indicações às categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, consolidando a produção como uma das grandes apostas do ano.





O caminho até o Oscar

A votação para o Oscar de 2025 terá início em 11 de fevereiro e se encerrará em 18 de fevereiro. Com cerca de 10,9 mil membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, pouco mais de 9,9 mil estão habilitados a votar nas 23 categorias. Entre os eleitores estão brasileiros como Wagner Moura, Fernanda Montenegro e o próprio Walter Salles.

Representatividade brasileira na Academia

O Brasil conta com 53 representantes na Academia, incluindo grandes nomes como Sonia Braga, Rodrigo Santoro, Selton Mello e Carlinhos Brown. A presença brasileira não se limita a atores e diretores: há também produtores, compositores, roteiristas e técnicos que representam o país na escolha dos vencedores do prêmio mais importante do cinema mundial.

Confira a lista completa de brasileiros votantes

Adriano Goldman (diretor de fotografia)

Affonso Beato (diretor de fotografia)

Alê Abreu (diretor e animador)

Alice Braga (atriz)

Andrea Barata Ribeiro (produtora)

Anita Rocha da Silveira (diretora)

Anna Muylaert (diretora)

Anna Van Steen (maquiadora)

Antonio Pinto (compositor)

Bruno Barreto (diretor)

Cacá Diegues (diretor)

Carlinhos Brown (compositor)

Carlos Saldanha (diretor e animador)

Carolina Markowicz (diretora)

Daniel Rezende (diretor e montador)

Emilio Domingos (documentarista)

Fabiano Gullane (produtor)

Felipe Lacerda (montador)

Fernanda Montenegro (atriz)

Fernando de Goes (cientista de computação)

Fernando Meirelles (diretor)

Helena Solberg (diretora)

Heloísa Passos (diretora)

Ilda Santiago (curadora)

Jefferson De (diretor)

João Atala (documentarista)

João Moreira Salles (documentarista)

José Padilha (diretor)

Karen Akerman (editora e produtora)

Karen Harley (montadora)

Karim Aïnouz (diretor)

Kleber Mendonça Filho (diretor)

Laís Bodanzky (diretora)

Lula Carvalho (diretor de fotografia)

Marcelo Zarvos (compositor)

Maria Augusta Ramos (documentarista)

Mauricio Osaki (diretor)

Mauricio Zacharia (roteirista)

Paula Barreto (produtora)

Pedro Kos (documentarista)

Petra Costa (documentarista)

Renato dos Anjos (supervisor de animação)

Rodrigo Santoro (ator)

Rodrigo Teixeira (produtor)

Sara Silveira (produtora)

Selton Mello (ator e diretor)

Sérgio Mendes (compositor)

Sonia Braga (atriz)

Vânia Catani (produtora)

Vera Blasi (roteirista)

Wagner Moura (ator e diretor)

Waldir Xavier (engenheiro de som)

Walter Salles (diretor)



O processo de votação

As indicações são feitas, em sua maioria, pelos membros especializados de cada categoria. Por exemplo, atores indicam atores, enquanto diretores votam em diretores. No entanto, todos os membros têm direito de indicar filmes para a categoria de Melhor Filme.

Já as categorias como Melhor Filme Internacional seguem critérios específicos, como triagens organizadas por comitês especializados. Após o encerramento das votações, apenas dois representantes da PricewaterhouseCoopers, empresa que audita os resultados, conhecem os vencedores antes da revelação oficial. A votação é feita pela internet e disponibilizada apenas para os membros.

"Ainda Estou Aqui": um marco na carreira de Fernanda Torres

No filme, Fernanda Torres interpreta Eunice Paiva, uma mulher que enfrenta os desafios de reconstruir a vida após perder a família durante a ditadura militar. A atuação comovente e intensa da atriz conquistou a crítica internacional, destacando sua capacidade de transmitir emoção com profundidade e sutileza. Walter Salles, diretor do longa, já é conhecido por suas produções de impacto global, como "Central do Brasil".