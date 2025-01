Foto: Reprodução Premiação acontecerá no dia 2 de março

Os indicados ao Oscar 2025 foram anunciados nesta quinta-feira (23). Entre comédias, musicais e dramas, a categoria de Melhor Filme conta com 10 histórias reconhecidas pela Academia na disputa pela estatueta, que será entregue no dia 2 de março. Confira abaixo a sinopse e onde assistir às produções.

Ainda Estou Aqui

Mavi Faria Ainda Estou Aqui

Na trama dirigida por de Walter Salles, Rubens (Selton Mello) e Eunice (vivida na versão jovem por Fernanda Torres e intepretada por Fernanda Montenegro na atualidade) vivem com os seus filhos no Rio de Janeiro, durante a década de 1970. A história se concentra nos momentos de tensão vividos na Ditadura Militar e aborda a vida da mulher após o sumiço do marido em meio à repressão do regime. O filme está disponível nos cinemas.

Foto: Divulgacao Anora

Dirigido por Sean Baker, o longa-metragem conta a história da personagem-título, uma mulher que trabalha como garota de programa e tem a sua vida virada de cabeça para baixo quando conhece o jovem russo, Ivan. Com o envolvimento amoroso dos dois, a jovem acessa suas camadas mais profundas em meio aos desdobramentos da trama. Protagonizado por Mickey Madison, a produção estreia nesta quinta-feira (23) nos cinemas.

A Substância

Foto: Divulgacao A Substância

A Substância acompanha a decadência de uma celebridade perante a industria. Para continuar relevante, Elizabeth (Demi Moore) decide tomar uma substância, originando Sue (Margaret Qualley). A partir disso, a existência de ambas irá provocar alterações na vida da protagonista. O longa está disponível na plataforma de streaming MUBI.

Conclave

Foto: Divulgacao Conclave

Após a morte do papa, a obra de Edwarg Berger aborda a escolha de um novo sucessor para comandar o Vaticano. Protagonizado por Ralph Fiennes, Conclave estreia nos cinemas brasileiros a partir desta quinta-feira (23).

Duna: Parte Dois

Foto: Divulgacao Duna: Parte 2

A sequência do filme de 2021, dirigida por Denis Villenueve, acompanha a jornada de Paul Atreides (Timothée Chalamet) em meio aos conflitos internos de se tornar um líder messiânico dos Fremen e na luta por aqueles que ama. Duna: Parte Dois está disponível na HBO Max.

Emilia Pérez

Foto: Divulgacao Emilia Pérez

O filme de Jacques Audiard centraliza a história em Rita (Zoe Saldana), advogada que trabalha para uma empresa corrupta e precisa ajudar o líder do cartel mexicano a realizar uma cirurgia de redesignação sexual para se safar das autoridades e lutar em nome de quem sempre foi. O longa estará disponível nos cinemas a partir do dia 6 de fevereiro.

Nickel Boys

Foto: Divulgacao Nickel Boys

No comando de RaMell Ross, Nickel Boys aborda a amizade de dois jovens negros, que são enviados a um reformatório na Flórida durante a época de implementação das leis segregacionistas formuladas por Jim Crow. O filme ainda não tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros.

O Brutalista

Foto: Divulgacao O Brutalista

Dirigido por Brady Corbet, o filme aborda a história do arquiteto judeu László Tóth, interpretado por Adrien Brody. Para fugir dos nazistas, o protagonista deixa a Europa e se muda para os Estados Unidos, onde conhece um empresário que trará complicações para a sua vida. A produção estreia dia 20 de fevereiro nos cinemas brasileiros.

Um Completo Desconhecido

Foto: Divulgacao Um Completo Desconhecido

A cinebiografia acompanha a história do cantor Bob Dylan. Protagonizado por Timothée Chalamet e dirigido por James Mangold, a produção aborda a trajetória do ícone musical, bem como o início de sua carreira, nos anos 1960, em Nova York. O longa tem previsão de estreia nos cinemas para o dia 26 de fevereiro.

Wicked

Foto: Divulgacao Wicked

Um dos musicais mais conhecidos internacionalmente, Wicked acompanha a vida de Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) em uma jornada de autodescoberta durante a entrada de ambas na Universidade Shizz. O longa de Jon M. Chu está disponível para alugar em plataformas como Apple TV, Amazon Prime Video e Google Play Filmes e TV.