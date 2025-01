Reprodução TV Globo - 25.7.2024 Ana Maria Braga no 'Mais Você'

Após ter se ausentado do "Mais Você" na última segunda-feira (13), Ana Maria Braga, de 75 anos, não apresentará a edição do programa matinal desta terça-feira (14). A veterana usou as redes sociais para explicar o motivo da falta. Talitha Morete foi escalada para substituí-la.





"Pessoal, vou precisar de mais um dia para me recuperar. O médico manda repousar, e nós obedecemos! Atestamos aqui que a bactéria do litoral subiu a serra. Por favor, se cuidem. Nos vemos em breve. Beijão", escreveu a titular do longevo matinal da Rede Globo, por meio das redes sociais.





Logo no início do "Mais Você", Talitha Morete justificou a ausência da colega de profissão e afirmou que ela seguiria de repouso. No programa de ontem, ela foi substituída por Tati Machado. "Como vocês viram, a Ana se sentiu indisposta ontem. E hoje ela segue de repouso", adiantou.





"Assim como muitos paulistanos, ela pegou a infecção que rolou na baixada santista. Mas está tudo bem. Ela postou agorinha. Ela só está cuidando para voltar totalmente recuperada, 100% para o Mais Você, para ter a companhia de vocês", acrescentou Morete.