Foto/Reprodução: Globo/Fábio Rocha Cauã Reymond e Bella Campos como César e Maria de Fátima em "Vale Tudo"

As gravações de "Vale Tudo", remake da obra de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva, começaram. O visual dos vilões César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) foi revelado. A dupla foi interpretada por Carlos Alberto Riccelli e Gloria Pires na versão original de 1988.





O remake tem estreia prevista para 31 de março, substituindo "Mania de Você". A adaptação de uma das novelas mais famosas da teledramaturgia do canal está a cargo da autora Manuela Dias, responsável por obras como "Amor de Mãe", "Justiça" e "Ligações Perigosas". A primeira foto dos vilões foi publicada pela coluna Play, do "O Globo".





Na trama, Maria de Fátima conhecerá César em Foz do Iguaçu. A ambiciosa venderá a casa em que mora com a mãe, Raquel (Tais Araujo), e partirá para o Rio de Janeiro, onde fingirá ser uma mulher rica, comprando roupas e se hospedando em um hotel de luxo com o dinheiro da venda do imóvel.





Ao longo dos primeiros capítulos, ela se despedirá das madeixas longas e tentará dar um golpe em Afonso Roitman (Humberto Carrão). A personagem de Bella Campos armará para que o ricaço termine o romance com a jornalista Solange Duprat, papel defendido por Alice Wegmann. César será o braço direito da antagonista nas vilanias contra os mocinhos.





O elenco conta ainda com Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira, Debora Bloch, Alexandre Nero, João Vicente de Castro, Belize Pombal, Karine Teles, Edvana Carvalho, Ramille, Felipe Ricca, Lucas Leto, Breno Ferreira e Malu Galli. A direção fica a cargo de Paulo Silvestrini, mesmo diretor de "Vai na Fé".