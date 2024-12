Reprodução/Rede TV Jeniffer Castro e mãe de criança do avião

O reencontro entre Jeniffer Castro e Aline Rizzo , mãe da criança envolvida na polêmica da "janela do avião", foi marcado por trocas de farpas e tensão no programa SuperPop, da RedeTV!, mediado por Luciana Gimenez . O debate ao vivo reacendeu a controvérsia que viralizou nas redes sociais, trazendo à tona acusações e mal-entendidos.

Logo no início da discussão, Aline tentou amenizar o clima, afirmando: "Quero pedir que as pessoas entendam que eu não sou inimiga da Jeniffer, não tenho raiva dela". No entanto, ela também destacou que aguardava um posicionamento público da bancária, embora acreditasse que a responsabilidade maior fosse de Eluciana , a mulher que filmou o incidente.





Jeniffer discordou veementemente dessa cobrança. "Não é isso que eu vejo, porque você está cobrando de mim um pronunciamento e tem que cobrar é da outra pessoa. Eu não pedi para gravarem vídeo meu e jogarem na internet", respondeu, provocando o contraponto de Aline, que insistiu na necessidade de esclarecimentos de ambas as partes.

Aline, por sua vez, argumentou que já havia solicitado um posicionamento público das duas envolvidas e, apesar da defesa de Jeniffer, o clima no estúdio permaneceu tenso. A bancária questionou por que a cobrança estava recaindo apenas sobre ela: "Sim, e por que você está só batendo na tecla de que eu tinha que fazer o pronunciamento?", provocou. O embate continuou sem um consenso claro, e Luciana Gimenez, diante da crescente tensão, encerrou o assunto sem uma resolução entre as partes.