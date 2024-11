Reprodução/Instagram Gugu

Nesta quinta-feira (21), data que marca os cinco anos do falecimento de Gugu Liberato , o +SBT estreia a série documental Gugu, Toninho e Augusto, que promete explorar as múltiplas facetas do icônico apresentador. A produção, que será transmitida pelo SBT a partir das 23h15 e pelo canal +POP às 00h, é dirigida por Michael Ukstin e traz ao público a história do homem por trás da figura pública icônica.





Com cinco episódios, o documentário mergulha nas diferentes fases da vida de Gugu: o menino tímido, conhecido como Toninho na família; o empreendedor Augusto, que fez história nos negócios, e o fenômeno da TV, Gugu Liberato, que conquistou o Brasil com os programas de auditório e o formato de gincanas. A série também explora os momentos marcantes da carreira dele, os lançamentos musicais, parques temáticos e outros empreendimentos.

Gugu, Toninho e Augusto relembrará os fãs do apresentador sua trajetória de office-boy a um dos maiores nomes da televisão brasileira. A série ainda promete resgatar quadros inesquecíveis e a influência de Gugu no cenário da TV, destacando também sua relação com a família e o legado deixado.