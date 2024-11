Divulgação Pousando no amor

O fenômeno global dos doramas tem atraído cada vez mais fãs em todo o mundo. Graças ao sucesso de produções como Round 6 , a Netflix investiu pesado nas séries coreanas, ampliando sua oferta e permitindo que novos espectadores descubram a diversidade dessas produções. Se você é novo nesse universo, o primeiro passo pode ser um pouco desafiador: com tantas opções e gêneros disponíveis, por onde começar?

Pensando nisso, selecionamos cinco doramas imperdíveis que vão desde romances emocionantes a thrillers cheios de reviravoltas. Esses títulos oferecem uma porta de entrada envolvente para o universo dos K-dramas, com histórias que certamente irão prender sua atenção e despertar sua paixão pelo gênero. Confira nossa lista e prepare-se para se emocionar, rir e se surpreender com essas produções.





1. Pousando no Amor (2019-2020)

Para os fãs de romances impossíveis, este dorama apresenta o encontro entre uma empresária sul-coreana e um militar norte-coreano após um acidente de parapente. O casal enfrenta as barreiras políticas e culturais de seus países para viver uma intensa história de amor. Disponível na Netflix , é um dos títulos mais populares entre os iniciantes.





2. Vinte e Cinco, Vinte e Um (2022)

Com uma narrativa cativante sobre amadurecimento, o dorama traz a história de uma jovem esgrimista e de um rapaz que luta para reconstruir a vida de sua família após uma crise financeira. Um conto sobre sonhos e superação, com toques de romance e reflexões sobre amizade. Também disponível na Netflix .





3. As Três Irmãs (2022)

Para quem gosta de suspense, este drama mergulha nas dificuldades e conspirações que envolvem três irmãs que crescem na pobreza e enfrentam segredos sombrios das classes mais altas. Com tensão do início ao fim, a série está repleta de reviravoltas e está no catálogo da Netflix.





4. Intensivão de Amor (2023)

Ideal para quem prefere um toque de humor e leveza, este dorama acompanha a disputa de uma mãe determinada a garantir a educação da filha com um dos tutores mais renomados de matemática. A série equilibra comédia e temas familiares e é perfeita para uma maratona descomplicada. Disponível na Netflix .





5. A Caminho do Céu (2021)

Este drama emocionante explora a jornada de um jovem com síndrome de Asperger e seu tio ex-presidiário, que se unem após a morte do pai do protagonista. Com uma abordagem sensível sobre família e superação, a série é uma ótima escolha para quem busca um enredo comovente e reflexivo.