Divulgação Lhays Macedo faz a dublagem da protagonista Lim Ju-kyung (Moon Ga-young)





Lhays Macedo, dubladora da protagonista Lim Ju-kyung (Moon Ga-young), da série ‘Beleza Verdadeira’, produção que marca presença no top 10 das mais assistidas desde de sua estreia, em dezembro, na Netflix, conversa com nossa reportagem e explica os motivos do sucesso da produção coreana no país.

“A série já era queridinha por aqui sem ter sido lançada oficialmente. Chegou com grandes expectativas na Netflix, com episódios dublados, e os fãs estão amando poder assistir em português. Antes de ser convidada para dublar a protagonista, eu já conhecia a série e sabia que muitos fãs aguardavam pela estreia no Brasil. Fiquei animada e ansiosa para o momento. Precisei esperar uns bons meses para ver o produto final chegando na casa das pessoas”, revela.





‘Beleza Verdadeira’ é uma comédia romântica que conta a história de Lim Ju-kyung, interpretada pela atriz Moon Ga-young e dublada por Lhays no Brasil, menina de aparência comum que, da noite para o dia, ganha popularidade pela beleza que apresenta. Ela sofria bullying na escola e na família por ser chamada de feia, mas, com o passar do tempo, entende qual sua beleza verdadeira. Além de humor, a história tem romance, amizade e reflexões muito importantes para os jovens.

Para a dubladora, os "doramas" trazem uma leveza e pureza sobre a vida e atribui esses fatores como motivo principal da febre nos últimos anos: “As histórias se desenvolvem sempre com muito respeito e mostram uma cultura bem diferente da nossa. Acho que no geral os doramas nos trazem um olhar esperançoso e contemplativo sobre a vida. Amo dublar produções coreanas e, com certeza, está entre as produções que mais gosto de fazer atualmente. Percebo que meus colegas de profissão também gostam muito de dublar. Tenho alguns novos projetos do gênero para sair este ano”.

Lhays dublou outros doramas como ‘Na Direção do Amor’, ‘Desgraça ao Seu Dispor’, ‘Investimento de Risco’, ‘Noiva por Vingança’, ‘Apesar de Tudo, Amor’, ‘Amor Artificial’, ‘Descobertas do Amor’, ‘Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime’, entre outros. Há mais de uma década no ramo da dublagem, ela já trabalhou também em filmes, desenhos e animes. É formada em cinema e produz conteúdo para a internet, somando cerca de 4 milhões de seguidores nas redes.