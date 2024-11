Reprodução YouTube - 6.11.2024 Giovanna Antonelli em 'Beleza Fatal'

Após 23 anos na Rede Globo, emissora na qual interpretou mocinhas e vilãs em folhetins, Giovanna Antonelli se prepara para chegar às telinhas na primeira novela que fez fora do canal. Nesta quarta-feira (6), a Max divulgou o teaser em que a atriz aparece interpretando Elvira Paixão.







A personagem é uma das principais de "Beleza Fatal", primeira narrativa melodramática nacional feita pelo streaming. Antonelli será uma mãe furiosa em busca de vingança que divide o protagonismo com as também atrizes Camila Pitanga e Camila Queiroz. As ex-globais defendem Lola e Sofia, respectivamente.





Na trama, Sofia e Elvira se unem para derrubar a cruel Lola. A megera coleciona crimes na obra, que versa sobre a indústria de procedimentos estéticos. A estreia do folhetim, escrito por Raphael Montes, com supervisão de Silvio de Abreu, está prevista para dia 25 de janeiro de 2025.

Confira o teaser:





O elenco conta ainda com outros artistas que encerraram contrato de exclusividade com a Globo, a exemplo de Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa e Herson Capri. Artistas como Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes e Patricia Gasppar também estão na produção.





Último trabalho de Giovanna Antonelli na Globo

Foi na pele de Helô Sampaio que a artista se despediu do canal. A personagem de "Salve Jorge" se tornou uma das mais famosas da teledramatugia e retornou em "Travessia" (2023). Ambas as produções foram assinadas por Gloria Perez, que prepara um folhetim inédito para o horário nobre em 2025.