Reprodução TV Globo/ Instagram Andréia Sadi, Renata Lo Prete e William Bonner

As eleições americanas movimentaram uma dança das cadeiras no elenco de jornalistas da Rede Globo. Acontece que a emissora precisará deslocar três figuras de destaque no jornalismo do canal para o processo eleitoral: William Bonner, Renata Lo Prete e Andréia Sadi.



Âncora do “Jornal Nacional”, Bonner apresentará o jornalístico do horário nobre direto de Washington no dia 5 de novembro, quando ocorre a eleição, disputada por Donald Trump e Kamala Harris. Já na madrugada do dia 6, Renata Lo Prete pega o bastão de Bonner para acompanhar os votos.



Ao mesmo tempo que o “Jornal da Globo” for exibido, um especial político do GloboNews será transmitido. Andréia Sadi, Marcelo Lins e Guga Chacra são outros profissionais confirmados, segundo o jornal “O Globo”.



E Renata Vasconcellos?

Dupla de Bonner no comando do jornalístico do horário nobre, a jornalista continuará no Brasil para apresentar o “Jornal Nacional”. A emissora não divulgou se outro apresentador seria escalado para dividir bancada com Vasconcellos.

