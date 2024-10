Reprodução/Instagram MC Poze do Rodo

O cantor MC Poze do Rodo está sendo intimado a comparecer a uma audiência na 20ª Vara Criminal do Rio no próximo dia 29 de outubro. O motivo seria pelo funkeiro ter chamado uma seguidora de "Bolo Fofo". Nesta sexta-feira (4), o cantor decidiu se pronunciar sobre o caso nas redes sociais.

Após vir à tona que o artista está sendo intimado pela Justiça, MC Poze compartilhou nos Stories do Instagram, em tom de ironia, um aviso que vai comparecer à audiência.

"Fala o que quer, escuta o que não quer. Tô aqui para dar a vida pela minha família. Falou de qualquer um deles, eu apareço daquela forma que vocês já sabem mesmo. Repito, aqui é assim: falou, escutou. Te vejo lá, bebê", escreveu ele.

Entenda o caso

Quem acusa o cantor é uma vendedora chamada Ana Beatriz Amaral. Na queixa-crime apresentada, ela o acusa de calúnia e difamação devido a uma publicação compartilhada no X, antigo Twitter.

No perfil do artista, MC Poze chama a internauta de "Bolo Fofo". A repercussão, no entanto, acabou estourando a bolha. Segundo as informações do jornal O Globo, Ana não explicou o que motivou o comentário do funkeiro, mas alega que, devido à grande repercussão, ela acabou se tornando uma piada nas redes sociais e fora, com colegas do trabalho comentando sobre seu peso.

Entretanto, fãs do músico afirmam que o comentário publicado pelo artista veio apenas depois de Ana fazer críticas ao corpo de Vivianne Noronha, noiva e mãe de três filhos de MC Poze.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp