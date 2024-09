Reprodução Boninho manda recado para o sucessor em carta de despedida da Globo

José Bonifácio Brasil de Oliveira, conhecido como Boninho, está de saída da TV Globo após 40 anos de dedicação. Nesta sexta-feira (13), o veterano publicou uma carta de despedida na qual também deixa um recado para Rodrigo Dourado, seu substituto no comando do 'Big Brother Brasil'.

Através do Instagram, o até então Big Boss afirmou que pretende seguir projetos independentes, mas não descartou um possível retorno à emissora da família Marinho.

"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos na TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa, que faz parte de quem eu sou e é uma grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram. Sigo louco para fazer televisão e animado com as possibilidades que estão em meu futuro", iniciou.

O marido de Ana Furtado revelou que optou por recusar a proposta da Globo. "Então, mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que eu ocupava nem sempre me permitia", continuou.

De acordo com Boninho, a decisão que resultou na saída dele foi amigável. "Ah, TV Globo, eu te amo demais. Siga sendo essa potência de talento, coragem, inovação e sucesso. Nem sei como será o Big Boss sem vocês, mas estou empolgado para descobrir. Eu sigo espectador e torcedor. Estaremos sempre juntos! [...] Agradeço demais por nossa história, pela proposta carinhosa para seguirmos juntos, e também pelo respeito e compreensão de minha decisão. Só tenho orgulho e saio com a certeza de que juntos fizemos história, com um entretenimento que emocionou, divertiu e fez parte da vida de milhões de pessoas".

Por fim, o veterano se dirigiu a Rodrigo Dourado, com quem trabalhou nos projetos da emissora por 25 anos. "É com a empolgação que vivi nesses anos todos que saio para esse próximo passo, com a certeza de que nossos realities estão sob o cuidado de um profissional que admiro, que vi crescer e que foi meu parceiro de diversão por quase 25 anos: Dourado, escreva agora uma nova história de nosso Big. Siga arrebentando e se divertindo, como sempre fizemos. Até logo, Globo."

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $