Reprodução Participantes de 'Casamento às Cegas 4' pedem divórcio e motivo é revelado

Os ex-participantes de "Casamento às Cegas 4" Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz colocaram um fim no matrimônio promovido pelo reality da Netflix. De acordo com o Portal Léo Dias, o divórcio aconteceu após a quebra de um acordo no relacionamento aberto.

O casamento

Renata Giaffredo e Alexandre Thomaz foram um dos casais que subiram ao altar na quarta temporada de "Casamento às Cegas: Brasil". Após dizerem 'sim' na cerimônia, o casal decidiu manter a união de forma autêntica, como foi explicado no reencontro dos participantes.

Renata e Alexandre optaram por continuar morando em casas separadas mesmo após o casamento e adotaram um regime de relacionamento aberto. Quando estavam juntos, viviam como um casal restrito à dupla, e quando estavam distantes, tinham a liberdade de se envolver com outras pessoas.

Motivos do divórcio

De acordo com o Portal Léo Dias, o casal vinha se desentendendo há algum tempo. Brigas constantes e a distância fizeram com que a paixão perdesse a intensidade, inclusive cessando os momentos íntimos.

Além disso, pesou o fato de Alexandre ter quebrado o acordo que eles mantinham sobre se envolver com outras pessoas.

Renata teria ficado chateada devido ao fato de Alexandre não ser discreto em seus envolvimentos com outras mulheres. Durante uma viagem motivada por razões religiosas, Alexandre teria compartilhado posts na companhia de novos affairs.

A situação foi vista por Renata como falta de respeito e consideração. Além disso, uma ocasião específica teria incomodado ainda mais: quando Alexandre levou uma das ficantes para o mesmo evento que Giaffredo estava, deixando-a constrangida.

A separação de Renata e Alexandre é mais uma para o saldo da Netflix. Desde o fim do reality show de relacionamento, somente dois participantes do elenco principal continuam juntos, o caso de Vanessa e Leonardo.