Lorrane Oliveira, da ginástica artística, roubou a cena ao mostrar o novo visual após as Olimpíadas de Paris. A ginasta mostrou o resultado nesta segunda-feira (12) e chamou a atenção dos seguidores .

Nas redes sociais, a atleta exibiu o cabelo natural antes da transformação, que contou com novas tranças.

"Ah como eu tava ansiosa pra mudar de cabelo", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não perderam tempo e rasgaram elogios para a medalhista. "Linda de qualquer forma", disse uma; "Você é perfeita, como é que pode?", questionou outra; "Isso não é um cabelo, é um monumento", disparou uma terceira.

Ginástica artística nas Olimpíadas de Paris 2024

Nas Olimpíadas de Paris 2024, Lorrane Oliveira e a equipe da ginástica artística, composta por Rebeca Andrade, Flavinha, Julia Soares e Jade Barbosa, conquistaram a medalha história de bronze no pódio de equipes da competição.

