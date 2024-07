The Music Journal Brazil ‘Fantástico’ está “sofrendo” com audiência na Globo, revela site

De acordo com uma matéria publicada no portal Metrópoles, o programa " Fantástico" da Rede Globo está sofrendo com a sua audiência em 2024. Segundo os relatórios da empresa Kantar Ibope, obtidos primeiramente pelo Notícias da TV, a média de audiência da atração no último domingo (7) ficou em 14,4 pontos na Grande São Paulo.

Esse resultado aponta que, em apenas uma semana, houve uma perda de audiência da ordem de 2,1 pontos, revelando que o registro é o menor de 2024 e o terceiro pior dos últimos quatro anos.

Ainda que o resultado se apresente negativo neste ano, vale ressaltar que o número de pontos obtidos nesta semana superaram apenas as últimas edições do "Fantástico" exibidas entre os dias 24 e 31 de dezembro de 2023.

A publicação analisa que um dos grandes motivos para as consecutivas quedas de audiência é a migração do público para os conteúdos de internet. A Anatel, que regulamenta o mercado, informou que quase metade dos telespectadores que consumiam TV por assinatura, abandonou o produto nos últimos 10 anos.

Há exatos 10 anos, o número de assinantes da TV paga era de 19,6 milhões. Hoje, é apenas a metade disso. E para complicar ainda mais este cenário, os números de adesões ao produto são os mais baixos em 14 anos, segundo as medições da Anatel.

Os relatórios também indicam que o crescimento da adesão ao streaming já superou os números da TV por assinatura no Brasil.

