Reprodução SBT toma decisão radical e adia programa de Lucas Guimarães pela 3ª vez; veja o motivo

O influenciador Lucas Guimarães precisará aguardar mais tempo para ver o programa próprio no ar. O SBT tomou a decisão de adiar a estreia da atração pela terceira vez, retardando o primeiro episódio para 2025. As informações foram divulgadas pelo Notícias da TV.

De acordo com a reportagem, a estratégia da emissora de Silvio Santos está diretamente relacionada com os planos financeiros da empresa, que se vê numa situação de emergência para evitar um rombo milionário no balanço anual de 2024.

Diante disso, a emissora da família Abravanel decidiu cortar gastos de aproximadamente R$ 20 milhões. A contenção surtiu efeito em diversos planos do SBT, inclusive no adiamento do programa de Lucas Guimarães.

A atração a ser comandada pelo marido de Carlinhos Maia sofreu com três adiantamentos

Segundo o site, inicialmente, o programa de Lucas estrearia em maio deste ano, na faixa das 16h aos sábados. Entretanto, a atração foi adiada para agosto, depois outubro, e o mais recente decidiu que será levada para 2025.

SBT confirma o corte de gastos

Para a reportagem, a emissora de Silvio confirmou que tomou medidas para enxugar os gastos. "Como qualquer empresa, o SBT acompanha constantemente, junto aos seus líderes, os processos de otimização de produção. Sempre em busca de oportunidades para maximização de resultados", declarou em nota.

Programa de Lucas Guimarães segue sendo gravado, apesar de ter a estreia adiada

"O SBT informa que o programa Eita Lucas! será uma das grandes novidades da grade de programação de 2025. Totalmente captado em externas, o programa segue sendo gravado em várias regiões do Brasil e tem a estreia prevista para o início do ano", confirmou a emissora.

SBT rejeita previsão de rombo milionário

Após o Notícias da TV apurar que a empresa sairá com possíveis prejuízos em 2024, devido desinteresse de patrocinadores pela atual programação, a emissora se manifestou rejeitando a previsão orçamentária.

"O SBT nega enfaticamente a informação sobre uma eventual previsão de prejuízos conectados à sua grade de programação. A emissora acredita na força de seu portfólio de programas em relação a patrocínios e projetos que, de forma criativa, entregam visibilidade, rentabilidade e resultados positivos aos seus clientes."

"Alguns exemplos importantes: Champions League, sucesso de audiência da grade, já está em fase de renovação com seus patrocinadores --três das seis cotas estão confirmadas para a próxima temporada; as finais da Copa Sul-Americana estão com todas as suas cotas vendidas e uma fila de marcas interessadas; todas as cotas fundadoras do +SBT, streaming gratuito da emissora que será lançado brevemente, já foram totalmente comercializadas; estamos em fase adiantada de negociações para ações comerciais na nova novela A Caverna Encantada e na décima temporada do Bake Off Brasil."