Os Simpsons: TV suspende episódio do ar após atentado contra Donald Trump

O Channel 4, canal do Reino Unido, retirou a transmissão de um episódio de Os Simpsons que iria ao ar no último domingo (14) por conta do atentado contra Donald Trump no sábado (13).

Na trama, o capítulo exibia a cena de um policial em um telhado mirando Lisa enquanto ela discursa no pódio de um comício. A imagem se assemelha ao ocorrido com o candidato a presidência dos Estados Unidos.

"Lisa descobre que o fundador de Springfield era um pirata assassino que tentou assassinar George Washington e decide que seus concidadãos devem saber a verdade", descreve a sinopse do episódio.

A emissora então colocou episódio da 30ª temporada de Os Simpsons, intitulado 'Querida, Você Não Pode Dirigir o Meu Carro', que acompanha Marge e Homer enquanto eles trabalham juntos em uma empresa de tecnologia que fabrica veículos autônomos.

Vale lembrar que Os Simpsons é uma série conhecida pelas 'previsões' de eventos futuros. Com 35 temporadas, a trama já acertou acontecimentos como resultado da Copa do Mundo, Game of Thrones, eleições, etc.

