Reprodução Larry the Barfly estava desde a primeira temporada do show

A série norte-americana "The Simpsons" chocou os fãs no último episódio lançado. A animação, que está no ar há 35 anos, teve uma ideia ousada em matar um dos personagens icônicos, pegando os telespectadores de surpresa com a informação.



Simpsons , que conta as desventuras de uma típica família suburbana do interior dos Estados Unidos, segue os protagonistas Homer, Marge, Lisa e Bart Simpson na pequena Springfield. Além deles, a cidade é recheada de personagens memoráveis.

Entretanto, como a série está em sua 35ª temporada, alguns artifícios devem ser feitos para que o enredo não acabe e novas histórias sejam contadas. Dentre eles está a inserção de personagens ou a morte deles.

No 765º episódio da série, a opção foi a morte de um dos amigos de Homer, que frequentava a Taverna do Moe. Larry the Barfly, também conhecido como Larry Dalrymple, sempre estava no background das cenas ambientadas no famoso bar de Springfield.

Reprodução Larry sempre aparecia ao fundo vestindo uma jaqueta laranja e esbanjando pouco cabelo

No episódio "Cremains the Day", Larry simplesmente cai morto no bar. Após a trágica morte, Moe, Homer, Carls e Lenny vão ao funeral e notam que não sabem quase nada sobre o seu amigo morto, mesmo após anos bebendo juntos no mesmo bar.

A partir disso, começa uma discussão sobre como eles são pessoas horríveis em não saber o básico sobre o seu amigo. Para aumentar o sentimento de culpa, a mãe de Larry diz que ele "sempre falava sobre seus melhores amigos, os caras da Taverna d Moe", e pede que eles compartilhem suas histórias sobre ele, com o episódio se desenrolando neles tentando enganar a todos que eram grandes amigos de Larry.

A morte do personagem foi um baque para muitos fãs, que disseram nas redes sociais: "Acabei de saber que eles vão matar Larry nos Simpsons amanhã. Preciso de um minuto”. Outro afirmou: "Gostei muito do episódio dos Simpsons da noite passada. Mas não conseguia parar de me perguntar por que não houve menção ao melhor amigo de Larry, Sam.”

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp