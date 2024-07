Reprodução YouTube 'Franjinha & Milena: Em Busca da Ciência'

‘Franjinha & Milena: Em Busca da Ciência’ | Max

Indicado para toda a família, o seriado derivado do universo de “Turma da Mônica” teve a segunda temporada lançada no streaming da Max. Agora, Franjinha (Fabrício Gabriel) e Milena (Bia Lisboa) voltam a se aventurar em fenômenos científicos e ambientais.

Reprodução Warner/Universal 'Twisters'



‘Twisters’ | Cinemas

Um dos filmes mais aguardados do ano, “Twisters” é uma sequência do aclamado filme homônimo de 1996. Glenn Powell, Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos estrelam a produção hollywoodiana em que os personagens caçam tempestades e tornados. Ação e aventuram dão o tom do longa.

Reprodução Globoplay/ César Diógenes/ Globo 'O Jogo Que Mudou a História'



‘O Jogo Que Mudou a História’ | Globoplay

Nova aposta da plataforma de streaming do Grupo Globo, a série nacional é ficcional, mas se baseia em eventos históricos verídicos. Na trama, a história do narcotráfico do Rio de Janeiro é recontada. Os últimos episódios já estão disponíveis.

Reprodução Universal Pictures 'Não! Não Olhe!'





‘Não! Não Olhe!’ | Prime Video

Dirigido por Jordan Peele, conhecido também pelas produções “Nós” e “Corra!”, o filme mistura suspense, ficção científica e drama com um enredo ancorado em invasões alienígenas. Daniel Kaluuya e Keke Palmer protagonizam a produção.

Reprodução Netflix 'O Homem com Mil Filhos'



‘O Homem com Mil Filhos’ | Netflix

A nova produção da gigante do streaming traz uma história que viralizou nas redes sociais. Trata-se do suposto golpe de fertilidade cometido por Jonathan Meijer, doador de esperma responsável por gerar centenas de crianças.

