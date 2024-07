Reprodução/Globo Dança dos Famosos: Ana Maria Braga se emociona com apresentação de Tati Machado

Ana Maria Braga caiu no choro na primeira apresentação de Tati Machado na final da Dança dos Famosos neste domingo (7). A apresentadora se emocionou com a primeira apresentação da colega de trabalho.

Após a dança no ritmo tango, a veterana precisou dar a nota como júri artístico para a apresentadora com quem trabalha no Mais Você.

"É tão bonito a dedicação. Eu acompanho essa menina desde o começo do Dança. Foi tão bonito eles contarem a história de amor, de tragédia que é o tango", disse Ana Maria secando as lágrimas.

"Vocês fizeram tão bonito. Vocês contaram começo, meio e fim. 10", completou ela.

Confira o momento de Ana Maria Braga e Tati Machado





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp