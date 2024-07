Reprodução/Globo Em 'Renascer', João Pedro (Juan Paiva) é pego de surpresa com pedido de Mariana ((Theresa Fonseca)

João Pedro (Juan Paiva) e Sandra (Giullia Buscacio) finalmente selaram as pazes, após um longo período de desentendimentos. Mas, nos próximos capítulos, Mariana (Theresa Fonseca) aparecerá em cena justamente quando o casal estiver lado a lado. As informações são do gshow.

Em frente ao casarão, João e Sandra serão pegos de surpresa pela chegada de Mariana. Ela então dirá ao jovem:

"Bote preço! Na casa de meu avô Belarmino, João Pedro... Bote preço nela... Eu compro!".

Chocado, João reagirá: "Como é que você qué comprá a minha casa?!".

"Quero a casa de minha família", insistirá Mariana.

Ela explicará que deseja resolver a situação de uma vez por todas, mas João dirá que herdou as terras de Maria Santa (Duda Santos), sua mãe. No entanto, isso não será suficiente para comover a neta de Belarmino (Antonio Calloni).

"Botem um preço naquela casa, eu compro e nós três botamos um ponto final nessa história de uma vez por todas. Vocês seguem com a vida de vocês, eu com a minha... E os coronéis que sigam lutando uns com os outros".



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp