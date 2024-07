Reprodução Mateus Solano cobra Globo publicamente após anúncio de reprise; veja

O ator Mateus Solano chamou atenção nas redes sociais após publicar um comentário cobrando a Globo por direitos autorais. A atitude do artista ocorreu após o Canal Viva anunciar a reprise de “Viver a Vida”, novela que protagonizou ao lado de Taís Araújo e Alinne Moraes, em 2009.



No Instagram, o perfil do canal ligado à Globo publicou detalhes da nova exibição de "Viver a Vida". Nos comentários, Mateus Solano se manifestou, mostrando descontentamento com a política da emissora.

"Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes?", questionou Solano. Ele também adicionou a hashtag "DireitoAutoralNãoÉFavor".

Após a declaração do artista, outros atores que já passaram pela Globo se manifestaram. O ator Tuca Andrada compartilhou o posicionamento de Mateus Solano e acrescentou: "Post bom de ser compartilhado pelos coleguinhas de trampo".

O ator Sérgio Marone também comentou na publicação do Canal Viva. "Novelão! Que também fez sucesso por causa dos atores: #DireitoDeAutorNãoÉFavor. Quanto será que os atores vão ganhar com essa reexibição? Porque o Canal Viva vai faturar bastante", acusou.