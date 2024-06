Reprodução/Instagram Filhos do cantor Vavá pegam sarna na escola que estudam em Santos (SP)

Os filhos do cantor Wagner Duarte, mais conhecido como Vavá, foram diagnosticados com escabiose, a famosa sarna humana. Segundo ele, as crianças, de 9 e 10 anos, foram infectadas na escola municipal que estudam em Santos, no litoral de São Paulo.

O cantor contou ao g1 que o filho caçula, Davi, chegou em casa com manchas pelo corpo e foi levado ao hospital, onde recebeu o diagnóstico. Três dias depois, foi a vez de Lara, a filha mais velha, passar pelo mesmo.



"[A sarna] é contagiosa e eles pegaram dentro da escola [...]. A nossa sorte é que a deles não foi tão forte, como a de outros alunos de dentro da escola", relatou Vavá. As crianças receberam atestado médico por sete dias e estão afastadas das atividades.

Na mesma unidade, foram registrados 13 casos da doença na última semana, de acordo com a prefeitura, sendo eles de 12 alunos e uma funcionária. Segundo Vavá, no entanto, as aulas não foram suspensas, e a escola não teria sido desinfectada.

A vigilância sanitária do município rebate e afirma que a unidade de ensino passou por uma limpeza profunda e os casos estão sendo monitorados. O órgão disse ter feito uma vistoria no último dia 20 e descartou qualquer indício de descumprimento de medidas sanitárias no local, que possui 458 alunos. Por isso, as aulas seguem normalmente.

