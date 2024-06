Reprodução Latino cancela show no São João de Caruaru e cita 'questões políticas'

O cantor Latino surpreendeu ao anunciar o cancelamento do show dele no São João de Caruaru. Através das redes sociais, o artista publicou um desabafo e citou "questões políticas" para explicar a decisão. A prefeitura publicou uma nota lamentando a desistência do músico.



Na quarta-feira (19), Latino foi anunciado como atração surpresa do Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, considerado palco principal. Entretanto, posteriormente, a apresentação foi transferida para o Polo Azulão.

Nas redes sociais, o cantor se mostrou descontente e desvalorizado com a alteração. Nos Stories do Instagram, ele lamentou a atitude da organização. "Eu não tenho nada contra o palco secundário, faria de boa, mas por questão de respeito, não vou conseguir estar lá", declarou.

O músico também sugeriu que o entrave com o festival se deu por 'questões políticas'. "Eu acho que a gente tá vivendo uma polarização desenfreada, e as pessoas estão confundindo e colocando a nossa arte no meio dessa confusão toda. No dia que vocês acharem que eu estou preparado para estar no palco principal, eu estou à disposição", completou.

Quem também se manifestou foi a prefeitura de Caruaru, ignorando a acusação feita pelo artista. Na nota, órgão público enfatiza que estão valorizando a cultura local através do São João.

"A Prefeitura de Caruaru, por meio da Fundação de Cultura, lamenta a desistência do cantor Latino de se apresentar no São João de Caruaru. O cantor faria um show no Polo Azulão no domingo (23). Lembramos que o Maior e Melhor São João do Mundo segue normalmente, com uma programação multicultural em diversos polos, trazendo mais renda e gerando mais empregos para o nosso município, além de ressaltar a valorização da nossa cultura", diz nota.