Reprodução YouTube SBT

Após a polêmica em torno de um suposto flagra de relações sexuais em um camarim do canal, o SBT contou, por meio de um comunicado enviado à imprensa nesta sexta-feira (31), que encerrou as investigações que ocorriam na emissora. A empresa de Silvio Santos disse ainda que tomará as "medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e relacionadas aos fatos inverídicos relatados".





"O SBT informa que os seus departamentos, jurídico e de segurança, fizeram um amplo e detalhado levantamento de imagens e informações a respeito da reportagem inicialmente veiculada pelo portal TV Pop na última terça-feira, em 28 de maio", diz a nota.





"Após uma cuidadosa checagem de imagens do circuito interno de segurança e investigação, não foram encontrados vídeos, indícios, provas, testemunhas ou denúncias de colaboradores sobre os fatos relatados na reportagem", acrescentou o canal.





Além de expor o encerramento das investigações e negar que o ato sexual teria ocorrido entre dois funcionários em um camarim da empresa, o SBT afirmou que recorreria aos meios legais frente à situação. "O SBT já está tomando todas as medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis e relacionadas aos fatos inverídicos relatados", finaliza a nota.

