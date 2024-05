Reprodução Camarim de Patrícia Abravanel foi local de aventura sexual de diretor

Na terça-feira (28), rumores de um escândalo sexual envolvendo funcionários do SBT ganharam destaque nas redes sociais. O caso entre um diretor renomado e um subordinado teve nova revelação nesta quarta-feira (29). Segundo o programa "Mulheres" (Gazeta), o local da aventura inapropriada foi o camarim da apresentadora Patrícia Abravanel, filha do dono da emissora, Silvio Santos.

Durante esta tarde, o comentarista Arthur Pires revelou os bastidores da confusão. "Foi o camarim da dona mesmo, da Patrícia Abravanel, onde aconteceu esse flagrante do diretor. O negócio engrossou muito lá dentro do SBT, tiveram diversas reuniões durante o dia de ontem, e foram reuniões que duraram assim ao longo prazo, viu? Coisa assim de durar mais que o expediente normal das 6h", contou.

O caso foi divulgado pelo site Portal Pop, que expôs que o diretor contratado há anos foi flagrado por uma camareira tendo relações sexuais com um subordinado. Após a repercussão do caso, a assessoria do SBT se manifestou.

"O SBT informa que seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora. Contudo, não pode divulgar publicamente nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo para preservar os seus colaboradores", diz o comunicado.

