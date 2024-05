Reprodução/Instagram Ivete Sangalo e Eliana

Após quase 20 anos de parceria com a Globo, Ivete Sangalo deixará o quadro de apresentadores da emissora para se dedicar inteiramente a sua carreira como cantora. Quem assumirá a próxima temporada de The Masked Singer Brasil será Eliana Michaelichen, segundo o Notícias da TV.

Conforme publicado pelo site, a emissora confirmou a saída de Ivete Sangalo, que já havia deixado a entender, em entrevista ao Meio & Mensagem, seu desejo de deixar a apresentação de seus programas na TV Globo, para ter mais tempo para se dedicar para a família e para a carreira musical.

Ao contrário do controverso Pipoca da Ivete, que foi cancelado por não ter uma boa audiência, a direção da Globo não estaria disposta a perder a atração dos cantores mascarados. Com isso, a opção seria colocar Eliana no comando do programa, aproveitando a força que o nome da apresentadora representa em frente ao público e mercado publicitário.

Com mais de 30 anos de carreira, Eliana deve deixar o SBT em junho de 2024. Sondada pela Globo, rumores apontavam interesse em trazer de volta o antigo Vídeo Show, conforme noticiado por colunista do jornal O Globo.

A saída de Eliana da emissora de Silvio Santos foi confirmada em abril, em nota divulgada pelo SBT e pela equipe da apresentadora.

"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela."