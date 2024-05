Reprodução João Guilherme e Maisa

O ator João Guilherme dedicou uma publicação fofa em homenagem ao aniversário de Maisa, que completou 22 anos nesta quarta-feira (22). Nas redes sociais, o filho de Leonardo se declarou para a atriz, quem ele diz ser fã.

No Instagram, João Guilherme abriu um álbum de fotos com Maisa, que registra a dupla em diversos momentos da carreira desde quando eram mais novos.

"Te amo demais da conta minha irmã. Nem rola de colocar em palavras o tanto que te quero bem… eu sou seu fã desde o dia que te conheci e pretendo morrer assim. Sorte a minha de ter você por perto, até já já :)))", escreveu.

A ex-apresentadora mirim respondeu ao carinho de João. "Te amo pra sempre meu amor", escreveu nos comentários.

Apesar do clima fraterno entre a dupla, internautas ficaram eufóricos com a possibilidade da amizade se transformar em romance. "Irmã nada, vocês vão casar", comentou uma seguidora. "Eu juro que eu não queria shippar mais é mais forte do que eu", admitiu outra.