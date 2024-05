Reprodução Instagram - 17.5.2024 Baronesa deixou reality após cair na Zona de Risco

A ex-Power Couple Baronesa , de 50 anos, é a primeira eliminada da Zona de Risco de estreia de “A Grande Conquista” . No programa desta quinta-feira (16), Rachel Sheherazade , que apresenta a atração noturna da Record, anunciou a saída dela após receber apenas 22,70% dos votos.



Mãe de MC Gui , a participante eliminada caiu na berlinda depois de não cumprir uma das tarefas do reality. Ao lado de Will Rambo, ela deveria ter escolhido em consenso uma pessoa para ir à Zona de Risco, o que não ocorreu.



A punição para os chamados “Donos da Mansão” foi dois lugares garantidos na berlinda. É por este motivo que Baronesa enfrentou Will Rambo nas votações do público e acabou recebendo menos votos para continuar confinada no programa da Record .



Quando a dupla não entrou em consenso, Sheherazade já havia avisado da consequência. “Isso vale para todos os jogadores: a indicação não é um direito, é um dever, é uma regra do jogo. Tudo tem uma consequência aqui em 'A Grande Conquista'. Pela quebra dessa regra, a consequência é a seguinte: hoje vocês dois estão na zona de risco”, pontuou à época.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp