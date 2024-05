Reprodução Anitta e outros famosos se unem em doações para o Rio Grande do Sul

Os famosos brasileiros estão se unindo em uma corrente de ajuda humanitária para o estado do Rio Grande do Sul. Desde segunda-feira (29), a região tem sido atingida por uma sequência de chuvas que já causou inundações em mais de 150 municípios. A Defesa Civil já contabiliza 75 mortos e mais de 100 desaparecidos.



Através das redes sociais, os famosos estão incentivando seus fãs e seguidores a fazerem doações para instituições que estão lidando com os problemas causados pela catástrofe.

Pedro Scooby



O surfista se juntou a outros colegas de profissão para ajudarem presencialmente nas regiões mais afetadas. Eles também estão levando equipamentos, como motos aquáticas para auxiliar nos resgates.

"Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet esquis e indo rumo ao sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer", disse Scooby.

Anitta

Neste domingo (5), a cantora também se manifestou nos Stories do Instagram, revelando que disponibilizou um caminhão para arrecadar doações.

"Gente, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, está passando por uma das maiores catástrofes climáticas e precisa da nossa ajuda. Estou disponibilizando um dos meus caminhões para que junto com a CUFA e com você que está assistindo esse vídeo a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental".

Entre os itens a serem arrecadados, Anitta destacou a necessidade por material de limpeza, higiene pessoal, roupa, calçado, cobertores, alimentos não perecíveis e água minera.

Nicolas Prattes



Na sexta-feira (3), o galã da Globo revelou uma doação de R$ 50 mil para a instituição SOS - Rio Grande do Sul.

"Acordei e vi filhos sem encontrar seus pais, pais sem encontrar seus filhos, cachorro e humano despencando juntos e sumindo nas águas, são mais de 10 mil desabrigados. Acredito que qualquer doação seja bem-vinda, qualquer uma. Caso não possa, faz com o coração uma oração aí", declarou.

Virginia Fonseca

A influenciadora e apresentadora do SBT também incentivou os milhões de seguidores a doarem para instituições ligadas ao desastre. Ela expôs comprovantes de doações de R$ 50 mil para três instituições diferentes, totalizando R$ 150 mil.

Whindersson Nunes



O humorista possui um histórico de engajamento em causas humanitárias para enfrentar os problemas sociais do país. Desta vez, Whindersson está liderando a arrecadação de doações para ajudar a população afetada pelas chuvas.

Nas redes sociais, o comediante revelou já ter arrecadado R$ 1 milhão para a causa. "A César o que é de César e ao povo o que é do povo", escreveu.

Gusttavo Lima

O sertanejo que frequentemente esgota shows também entrou na corrente de doações para ajudar o povo gaúcho. Em nota, o cantor afirmou que doará todo o cachê da próxima apresentação, a ser realizada em Palmas (TO), para as regiões afetadas do Rio Grande do Sul.

