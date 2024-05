Reprodução TV Globo - 3.5.2024 Patrícia Poeta surgiu como Madonna no 'Encontro' desta sexta-feira (3)

À frente da atração matinal "Encontro", Patrícia Poeta surpreendeu os telespectadores nesta sexta-feira (3), quando surgiu no programa caracterizada como a cantora Madonna . A artista, famosa internacionalmente, está no Brasil para encerrar a "The Celebration Tour" no próximo sábado (4).





A jornalista e apresentadora vestiu uma peruca loira e apostou em um top com sutiã em formato de cone. As vestimentas são inspiradas no figurino usado pela artista na turnê "Blond Ambition" , que ocorreu nos anos 1990. Poeta ainda resolveu dançar uma das canções da musicista.





Patrícia dançou a coreografia de "Vogue" . "Se não é para se divertir, a gente nem acorda cedo. Em homenagem à Madonna, minha peruca está caindo", brincou a apresentadora enquanto interagia com a plateia que assiste ao programa direto dos estúdios da emissora.







Nas redes sociais, a jornalista virou meme por surgir ao vivo fantasiada como a cantora. "Arrasou", escreveu um usuário do X, antigo Twitter. "Patrícia Poeta mirou na Madonna e acertou em cheio na Sônia Abrão", debochou outro. "Achei que era cover da Britney Spears", ironizou ainda um terceiro.

Confira a reação da web:

Sensacional vc ligar a TV e ver a Patrícia Poeta de Madonna. Fenômeno! #Encontro pic.twitter.com/z6vIZZ7EVd — Dieguinho (@diegoschueng) May 3, 2024





🚨 ESCROTO: Patricia Poeta fazendo performance de Madonna ao vivo no "Encontro"



A rainha do pop deve tá reclamando disso lá no Copacabana Palace 🤣 #Encontro #TheCelebrationTourInRio #Madonna pic.twitter.com/hpAXi8zL5B — Cássio Oliveira 💡 (@cassioolivveira) May 3, 2024





Que coisa mais ridícula a Patrícia Poeta vestida de Madonna — Angel Mix (@angelaatd) May 3, 2024





Patricia Poeta querendo desbancar a dona do Cabaré em 2009 que se vestiu tentando ser Madonna em Copacabana Rio de Janeiro https://t.co/MEkLekkGGP pic.twitter.com/KrckEYGQCt — Castro, Gilson Dvorak 🇧🇷 🇸🇩 (@CelebridadesDas) May 3, 2024





E a Namaria Braga não vai se vestir de Madonna dessa vez. A homenagem ficou com a carismática Patricia Poeta se vestindo de Madonna. #Encontro #MaisVocê — C_Oliver2 (@C_Oliv2) May 3, 2024





