Reprodução Carol Barcellos

A jornalista Carol Barcellos pegou parte dos telespectadores de surpresa ao anunciar, nesta quinta-feira (11), que está saindo do jornal "Bom dia Brasil", da Globo.



Rosto conhecido das manhãs da emissora com o noticiário esportivo, Barcellos explicou a decisão. "Vou me dedicar a reportagens. Nesses próximos meses, o foco total é nas Olimpíadas. Vou sentir saudade, muito obrigada a toda equipe do Bom Dia Brasil. Vou dar um jeito de ficar por perto e vou preparar reportagens também para vocês", disse Barcellos, que comandava o quadro de esportes no jornal.





A Globo já definiu a substituta de Barcellos neste período. Será a jornalista Débora Gales.





Em fevereiro deste ano, Carol Barcellos causou alvoroço nos bastidores da Globo ao assumir o namoro com o também jornalista Marcelo Courrege. Carol era madrinha de casamento de Courrege com Renata Heilborn, que acusou o novo casal de traição.