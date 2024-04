Reprodução/Globo Ana Maria Braga





Ana Maria Braga, torcedora declarada do Palmeiras, alfinetou o técnico Abel Ferreira após a conquista do título estadual do Verdão, nesta segunda-feira (8). Durante o "Mais Você", Ana Maria não quis renovar o convite para o técnico participar do programa da Globo.



Segundo Ana Maria, Abel já recebeu inúmeros convites para o café da manhã com ela, mas nunca aceitou. "Não quero mais o Abel aqui não. Já convidei muito. Abel, não venha aqui. Está pedido, quem sabe. Tem gente que é do contra... a gente se encontra lá, onde você vai, a gente vai comer junto", comentou Ana, tentando uma "tática reversa" para atrair a atenção do técnico do Palmeiras.





Após a "alfinetada", Ana se divertiu com o banho de gelo que o treinador levou após a conquista do título estadual.

Recentemente, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, participou da atração da Globo ao lado de Ana Maria Braga. As duas já foram flagradas juntas assistindo a um jogo do time em um camarote do estádio.