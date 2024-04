Reprodução Morre pai de Pedro Scooby e surfista lamenta conflito e último contato

Neste domingo (7), o surfista Pedro Scooby lamentou a morte do pai através de uma carta aberta publicada nas redes sociais. No relato, o ex-BBB se comove por não ter atendido a última ligação do veterano.

No Instagram, o ex-marido de Luana Piovani selecionou uma sequência de fotos do pai. Ele e o surfista tinham uma relação conflituosa e ficaram anos sem se falar. Ainda na juventude, o afastamento ganhou força após o mais velho ser preso.

"Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais! Independente das suas escolhas, que acabaram nos afastando, você era meu pai e me resta acreditar que você esteja em paz em um lugar tranquilo! Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada. Quem sabe a gente não se encontra por aí e bota o papo em dia! Descanse em paz, pai! Te amo", escreveu.

Nos comentários, a modelo Cintia Dicker, atual mulher do surfista, dedicou palavras para lhe confortar. "Força amor!! Converse com ele, ele vai te ouvir!", sugeriu.

"Meus sentimentos Pedro siga em frente e seja sempre bom pai para os seus", aconselhou uma seguidora. "Meus sentimentos! Só você sabe e pode falar da relação que você tinha com seu pai. Ninguém pode julgar. Fique bem", escreveu outra.

