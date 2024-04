Reprodução / Instagram Vincent Martella, ator de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’

O ator e dublador Vincent Martella chegou a marca de 3,7 milhões de seguidores no Instagram e agradeceu os fãs brasileiros pelo feito. Ele ficou conhecido no país por um projeto televisivo que fez entre os anos de 2005 e 2009.



Trata-se do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”. Na obra, ele vivenciava o melhor amigo do protagonista, o personagem Greg. A estrela da série era Tyler James Williams.



Recentemente, Vincent voltou a ser assunto entre os fãs brasileiros quando surgiu na web usando uma estampa que referenciava o país. “Eu sou famoso no Brasil”, dizia o texto estampado na camiseta.



Desde então, os internautas nacionais começaram a divulgar as redes do intérprete de Greg, fazendo mutirões para que ele alcançasse mais seguidores nas redes sociais. Atualmente, ele chegou a marca de 3,7 milhões.

