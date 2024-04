Reprodução/Instagram Paolla Oliveira assusta Diogo Nogueira com proposta para o BBB 24

Paolla Oliveira resolveu fazer uma pegadinha de primeiro de abril e acabou assustando Diogo Nogueira. A atriz contou ao namorado que iria passar uma semana no BBB 24 e filmou a reação dele.

"Amor, preciso de uma opinião sua. Recebi uma proposta pra participar do Big Brother, uma semana", começou ela. O cantor riu da notícia e pensou antes de opinar.





"Você acha que tem algum risco?", questionou a artista. "Risco de quê? Você tem medo de quê, de se apaixonar por alguém lá?", rebateu ele. "Claro que não", respondeu ela.

"Vai se bom pra você? Você pode ir com um planejamento, né?", comentou ele antes de flagrar a câmera do celular gravando a conversa. "Por que você está filmando?", perguntou.

Paolla, então, brincou dizendo que já "teria começado o Big Brother" naquele momento, mas não segurou o riso.

"Você é o trollado mais calmo que eu já vi", concluiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp