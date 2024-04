Reprodução Alexandre Correa afronta repórter após ser questionado sobre agressão

O empresário Alexandre Correa causou um climão durante uma entrevista ao Ronda do Povão, da TV Meio Norte, de Teresina, no Piauí. O ex-marido de Ana Hickmann subiu o tom com a repórter ao ser questionado sobre a agressão contra a apresentadora.

O clima esquentou no final da entrevista, quando a profissional abordou as acusações de Ana Hickmann contra Alexandre e o questionou sobre ele se colocar no lugar de vítima, questionando se esse é o exemplo que ele gostaria de passar ao filho Alezinho, de 10 anos.

O empresário se recusou a responder, afrontando a jornalista ao vivo. "A sua colega está mal informada. Não bati na Ana Hickmann. Vou ignorar essa bobagem que ela falou para a gente ficar de boa. Sou vítima de uma premeditação", enfatizou.

Alexandre Correa fala sobre o exame do IML da suposta agressão, e diz que é vítima de acusação de Ana Hickmann. #RondaDoPovão pic.twitter.com/bcDZRYEb11 — TV Meio (@tvmeiooficial) April 1, 2024

Nas redes sociais, Alexandre Correa também comentou o episódio. "Acabou a entrevista. Difícil. A última pergunta, da colega do Erlan, ela fez quatro acusações na pergunta e foi na onda do Léo Dias, de sair acusando sem ter delicadeza de olhar os fatos. Me chamou de agressor, me acusou de alienação parental, e precisei subir o tom para menina ficar no lugar dela. Mas a vida é assim. Vim, não para ser tratado com carinho, mas para ser arguido e questionado. Para contar minha verdade", apontou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: