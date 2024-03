Reprodução/Globo Ana Maria Braga tem crise de riso com planta curiosa: 'Saco de velho'

Ana Maria Braga voltou a arrancar risadas do público do Mais Você nesta sexta-feira (22). Sem papas na língua, a apresentadora teve uma crise de riso ao mostrar a aparência de uma planta curiosa.

"Sabe qual é o nome dele? Sabe qual é o nome desse arbusto piloso? O nome popular dele? Parece com o quê, por exemplo?", perguntou ela para Louro Mané.





Já gargalhando, a veterana chocou ao revelar a resposta: "Sabe como eu chamo? Até a Maria sabe. Sabe como eu chamo? Saco de velho".

A apresentadora continuou falando da aparência do vegetal e comparando tamanhos. "É a mais pura verdade. Olha que lindo. Quer dizer... Há controvérsia da beleza desse negócio aí. Mas é bonito esse piloso. Olha, tem de vários tamanhos. Esse é menorzinho", brincou.

"Para de fazer blim blim no coitado", pediu o assistente. "Esse aqui é de saco de velho novo ainda", completou ela.

Nas redes sociais, os internautas caíram na risada com a cena de Ana Maria Braga. "10h40 da manhã e Namaria se escangalhando de rir duma planta que chama saco de velho" como não amar?", disse uma; "Ana Maria Braga está brincando com o saco de velho numa empolgação. Estou passando mal de tanto rir", comentou outra; "

Já conhecia essa ilustre planta? 👀

É um arbusto piloso conhecido popularmente como “saco de velho”. Por que será, né? 🫣 pic.twitter.com/vBE3RVA7RT — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) March 22, 2024





