A jornalista Flávia Alvarenga usou as redes sociais na última terça-feira (19) para se manifestar sobre a demissão dela. Na Globo desde 2001, ela ficou conhecida pelas reportagens feitas ao "Jornal da Globo", jornalístico noturno comandado por Renata Lo Prete.





"Hoje foi dia de receber muitas mensagens de carinho. Depois de quase 23 anos de trabalho, agradeço tudo que aprendi e pude fazer na TV. Pronta para novos desafios", escreveu.





Alvarenga será substituída por Ricardo Abreu, que trabalhava na GloboNews. Já a vaga deixada por Abreu no canal de notícias do Grupo Globo será suprida pela jornalista Elisa Clabery, conhecida pelas matérias feitas para o g1.





Além do "Jornal da Globo", onde atuava com reportagens políticas, Flávia Alvarenga teve passagens em outros jornalísticos da emissora, como o "Jornal Hoje" e o "Bom Dia DF".

