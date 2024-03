Reprodução / X Oscar 2024: Matthew Perry é homenageado durante a premiação

Matthew Perry foi homenageado na parte “In Memorian” do Oscar 2024. Após a imagem do ator aparecer no telão da premiação, o nome dele foi parar nos mais falados do X (antigo Twitter).

"A foto do Matthew Perry no telão para a homenagem. Ainda é muito difícil para mim que ele realmente se foi", lamentou uma pessoa. "Lembrar que perdemos o Matthew Perry ainda dói muito", escreveu outra. "Andre Braugher e Matthew Perry, vocês moram no meu coração pra sempre", comentou mais uma, citando o ator de Brooklyn Nine-Nine que também faleceu ano passado.

Perry foi encontrado morto na piscina de casa no dia 28 de outubro de 2023. Depois de meses de investigação, o Gabinete do Examinador Médico do Condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, concluiu que Matthew morreu devido aos "efeitos agudos da cetamina".

Cetamina também é conhecida por ketamina, um anestésico geral usado em cirurgias. Em doses mínimas, a droga também é usada para tratamento de depressão e, por algumas pessoas, como recreação.

Si de por sí es sublime escuchar a Andrea Bocelli junto a su hijo Matteo Bocelli en los Oscars presentando el In Memoriam, mucho más es ver la foto de Matthew Perry 😓 #Oscars2024 #Oscars #Oscar pic.twitter.com/g2uiSENW9a — Lcda. Ceci Menghini ®️ (@liccecimenghini) March 11, 2024





