Reprodução / TV Globo Dona Déa critica Rodriguinho e gera climão no Domingão com Huck

Rodriguinho participou do “Domingão com Huck” do último domingo (3), onde falou dos momentos que viveu dentro do “BBB 24”, inclusive do comentário sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, avaliou a participação do cantor no reality e criticou a fala de Rodriguinho. "Por que você entrou no Big Brother? Ficou tirando onda que não precisa de dinheiro, falou um monte de asneiras, mas soube que você estava lá porque sua mãe ou esposa pediu. Elas não estão com vergonha de você, não?", questionou.

"Você acabou com a raça das mulheres, você chamou a Yasmin de velha e gorda. Tá gravado! Quero que você diga na minha frente se você tem coragem de me chamar de velha e gorda?", desafiou Dona Déa, indignada com o comportamento do pagodeiro.

"E linda!", respondeu Rodriguinho, brincando. O ex-Os Travessos também pediu desculpas mais uma vez pelos comentários: "É uma conversa que não deveria ter existido, ainda mais que era o mais velho daquele quarto. Foi um assunto levantado que não fui eu que falei. Acho ela é linda, falei que ela está mais velha, foi um pouco melhor. Quando falei aquilo ali, só queria sair daquela situação porque sabia que tava sendo filmado, era horrível mesmo. Peço desculpas a todas que se sentiram ofendidas com isso, nunca foi minha intenção."

EU NÃO AGUENTO A DONA DÉA! 🗣️🗣️🗣️ Ela hablou mesmooo #Domingão pic.twitter.com/MfaMRKZWeO — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 3, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente