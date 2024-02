Lance! Téo José





A dança das cadeiras no SBT continua. Nesta terça-feira (27), a emissora de Silvio Santos anunciou que rompeu a parceria com o narrador e apresentador Téo José, principal voz dos eventos esportivos do canal, incluindo Champions League, Libertadores e campeonatos estaduais.



Segundo o comunicado oficial, a decisão foi em comum acordo para que Téo siga novos cominhos profissionais. "O SBT agradece toda a dedicação, profissionalismo e comprometimento de Téo José durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora", diz comunicado.





A segunda passagem de Téo José pelo SBT foi iniciada em 2020, com a final do Carioca. Nos anos seguintes, foi a principal voz da emissora na UEFA Champions League, em três edições da Conmebol Libertadores, Copa América masculina e feminina, além de outras partidas amistosas e, mais recentemente, da Conmebol Sul-Americana e dos jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca.





Téo José também apresentou o Arena SBT, o SBT Sports. Téo José já havia trabalhado no SBT, entre 1995 e 1999, sendo a voz do automobilismo na Fórmula Indy, as primeiras corridas de caminhão europeu no Brasil, além da Copa do Mundo de 1998, das Olimpíadas de 1996 e de jogos da Copa Conmebol.