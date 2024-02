Reprodução/SBT - 29.02.2024 Marcelo Carrião, ex-apresentador do SBT, foi preso por tráfico de drogas





Marcelo Carrião, ex-apresentador do SBT, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na quarta-feira (28). O jornalista foi detido em Santos, no litoral de São Paulo, ao lado de mais oito suspeitos de envolvimento com o tráfico na região.





Carrião é conhecido como "Vovozinho" entre os envolvidos e foi preso na operação chamada "Dama de Ferro", comandada pela Polícia Civil. O ex-apresentador era o principal "fornecedor" de entorpecentes para um grupo criminoso.

O esquema era comandado por duas mulheres, responsáveis também por um "disk drogas" na cidade. A dupla foi presa no início de fevereiro. O delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), disse ao g1 que a Polícia apura as fontes de quem o jornalista comprava as drogas.

Marcelo tem passagem na Record e trabalhou no SBT como apresentador de atrações como o "SBT Notícias", além de atuar como repórter na emissora. O SBT se manifestou sobre a prisão e informou que o jornalista não trabalhava no canal há quatro anos e, por isso, não tinha nada a declarar.

