Reprodução / Instagram Nicolas Prattes e Sabrina Sato posam juntos em piscina; veja

Finalmente assumidos, Nicolas Prattes e Sabrina Sato posaram juntinhos em um vídeo publicado por eles nos Stories do Instagram na noite da última quarta-feira (28). Esta foi a primeira vez que o casal apareceu junto após assumir o romance.

No vídeo, os dois aparecem sorrindo e Sabrina encosta o rosto no de Nicolas. Eles estão viajando de férias após o ator finalizar as gravações de “Fuzuê” e a apresentadora terminar a maratona de Carnaval, onde foi rainha de bateria nas escolas de samba Vila Isabel (Rio de Janeiro) e Gaviões da Fiel (São Paulo).

Sabrina e Nicolas já haviam postado um vídeo no mesmo cenário mais cedo na semana. O artista também postou uma silhueta de uma mulher, agora confirmada como sendo a famosa.

Os pombinhos confirmaram o romance durante o Desfile das Campeãs de São Paulo. Sabrina Sato estava solteira desde 2023, quando se divorciou do ator Duda Nagle. Em dezembro do ano passado, Nicolas Prattes anunciou o término com a dentista Luiza Caldi, com quem se relacionava há um ano.

Casal de putos: Nicolas Prattes posta vídeo namorando Sabrina Sato. pic.twitter.com/ug8nKgrnNU — BCharts (@bchartsnet) February 29, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente