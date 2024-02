Reprodução / GNT Vitória Strada defende bissexualidade: ‘Os seres humanos são atraentes’

Vitória Strada participou do “Na Piscina Com Fê Paes Leme” que foi ao ar nesta quinta-feira (8). A atriz que está recém saída de um relacionamento com Marcella Rica, defendeu a própria sexualidade.

“É muito louco como as pessoas invalidam a sexualidade dos bissexuais, como se a gente tivesse que escolher um lado ou como se fosse uma modinha. Tem gente muito má na internet. Como eu ia inventar um relacionamento de quatro anos?”, disse a gaúcha.

Ela continuou, afirmando que bissexuais não têm dúvida. “Os seres humanos são atraentes, interessantes... A gente foi criado pra mulher se atrair por homem e homem tem que ser atraído por mulher. Não estamos fazendo nada de errado!”, acrescentou.

Em um dos quadros do programa, a apresentadora lê comentários da internet e dá a chance da convidada responder. Uma das falas lidas por Fernanda foi uma onde Vitória defende o uso de vibradores. “Depois que você experimenta um vibrador você chama o de verdade de enganação”, justificou a ex-modelo.

“O de verdade chega ali prometendo muita coisa e, às vezes, não entrega. Você controla quando quer ou não, não enche o saco”, completou.

Vitória também destacou que as mulheres foram criadas sem conhecer o próprio corpo e, a partir do momento que se tem um vibrador, ela se descobre, descobre o prazer, e isso também melhora o momento em que se está com outra pessoa.

