Na edição desta quarta-feira (8) do programa Mais Você, que foi comandada pelos apresentadores Tati Machado e Fabricio Battaglini, o ex-participante Gil do Vigor comentou alguns acontecimentos da primeira festa do líder. Na conversa, o último eliminado do BBB 21 criticou a postura de Rodriguinho no jogo.







"O Rodriguinho foi falar mal dela. O Rodriguinho, gente... Ele faz aliados, fez um monte de besteiras e se juntou com as meninas [Fernanda e Pitel]", disse ele. O economista se referiu à atitude do pagodeiro, que avaliou o comportamento da vendedora de bolos nesta madrugada (8). "Não sei qual o problema dela, mas ela me tratou igual trata o Davi [...] Ela quer a gente do lado dela fazendo o que ela quer ouvir. Eu não vou fazer isso", finalizou o cantor em conversa com Pitel.





Rodriguinho sobre Fernanda 🗣️: "Eu posso tá queimado lá fora por estar do lado de uma pessoa que faz essas coisas" #BBB24 #BBB #RedeBBB pic.twitter.com/DCScDp8471 — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2024













Com isso, o pernambucano definiu o jogo de Rodriguinho. "É falsidade, porque na cara não fala. Denunciou que a Fernanda ia votar na Deniziane e na frente da Fernanda ficou dando uma de esquecido", reconheceu o economista. Além disso, Gil comemorou a aproximação entre Alane e Fernanda durante o início da festa.





"Eu sou apaixonado pelas duas, acho que elas têm uma vibe forte, dão entretenimento. Elas se impõem, são mulheres incríveis, fortes, protagonistas, então, falem o que quiserem, acho as duas incríveis, quero que elas vão para a frente", avaliou.













https://twitter.com/bbb/status/1755426106465808424?s=46&t=6lu-Uwf_Zz60t_mkwzLVeg









