Reprodução/Instagram - 25.01.2024 Nadja Haddad confirmou o fim do Bake Off Brasil no SBT





Nesta quarta-feira (24), Nadja Haddad confirmou que o Bake Off Brasil chegou ao fim. Em um vídeo nas redes sociais, a apresentadora do reality culinário chorou ao comentar a decisão do SBT em encerrar o programa.





Haddad contou que já sabia da possibilidade da atração acabar, então "trabalhava o emocional e psicológico" para o que aconteceu. "Ainda não consigo falar muito. Ainda bem que me ocupei o dia inteiro e não consegui viver esse luto, como vai acontecer nos próximos dias. Ainda não digeri", iniciou.

"A sensação é de que tiraram um pedaço de nós, é de que arrancaram um filho. Sei que essa sensação não é só minha, não estou sozinha nesse luto. Foram muitos anos de dedicação inteira a um projeto que, para mim, não era só um trabalho. Naquele período, era minha vida", completou, emocionada.

O Bake Off Brasil estreou em 2015 e Nadja passou a apresentar o reality show em 2018. Ao todo, foram nove temporadas tradicionais do programa, que também teve edições com crianças e com celebridades. Veja abaixo o desabafo da apresentadora:

🚨AGORA: Nadja Haddad se emociona ao noticiar o fim do 'Bake Off Brasil'. O reality de culinária não foi renovado pelo SBT. #BakeOffBrasil pic.twitter.com/c4dSIBTbON — Brenno Moura (@brenno__moura) January 25, 2024





Já na manhã desta quinta-feira (25), Nadja Haddad fez outra postagem relembrando momentos da atração e se despedindo do trabalho. "Foi uma missão grandiosa e linda, que deu total sentido ao que eu acredito como profissão: ajudar e acolher as pessoas! Dar impulso aos sonhos delas e capacitar emocionalmente para que esses confeiteiros possam brilhar aonde forem", declarou.





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: