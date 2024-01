Reprodução/GNT - 25.01.2024 Fernanda Paes Leme entrevistou Mari Gonzalez em programa no GNT





Mari Gonzalez se esquivou de uma pergunta sobre bissexualidade no programa "Na Piscina com Fê Paes Leme". A apresentadora questionou a convidada sobre o assunto, mas a ex-BBB preferiu não responder.





O caso aconteceu enquanto Fernanda Paes Leme lia peguntas dos internautas para a influenciadora. "A Mari Gonzalez passa uma energia muito de ser bi. Inclusive, Mari pode entrar para o vale, porque é um desperdício você não gostar de homens e mulheres. Faça esse favor para nossa comunidade", afirmou.

Gonzalez tinha a opção de falar mais do assunto ou beber uma dose de bebida, caso não quisesse comentar a questão. A ex-BBB caiu na risada e tomou a dose: "Será que eu bebo ou que eu falo? Vou beber".

Ainda no programa de Fernanda, Mari Gonzalez relembrou uma relação tóxica que viveu antes do relacionamento com o também ex-BBB Jonas Sulzbach. A influenciadora está solteira, após terminar a relação de oito anos com Jonas.

