Reprodução / Instagram 27.06.2023 MC Mirella e Dynho

Cantora, influenciadora e ex-peoa de "A Fazenda 12", MC Mirella surpreendeu os fãs na última quarta-feira (24) ao revelar se já havia voltado a ter relações sexuais com Dynho Alves, com quem teve a primeira filha, a pequena Serena, que veio ao mundo no dia 26 de dezembro de 2023.





De acordo com a MC, ela e o companheiro ainda não praticaram sexo desde o parto da herdeira. A cantora também especificou o período aproximado de dias que eles já estão sem ter relações sexuais. A revelação aconteceu após um dos seguidores de Mirella perguntar se ela tinha tido "a primeira vez pós-parto".





"Que jeito? Ainda não deu 45 dias de bebê. Eu e o Dynho já estamos há tipo uns 100 dias [sem fazer sexo]. Pois é", escreveu ela através dos stories do Instagram, enquanto sorria e fazia uma careta.





Mãe de primeira viagem, Mirella tem compartilhado com os fãs alguns detalhes da maternidade dela. A influenciadora já contou aos seguidores que tem vivenciado todos os momentos com Serena e que, por enquanto, tinha optado por cuidar da filha sem o auxílio de uma babá.





